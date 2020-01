San Juan bloquea en Santa Fe por regalías

Miles de pasajeros están perjudicados con el bloqueo que se instaló anoche en la ruta al norte, en el distrito de Santa Fe. Las flotas que salieron en horario nocturno tuvieron que retornar a la capital cruceña, dado que no lograron pasar ese punto.



Los pasajeros perjudicados reclaman la devolución de sus pasajes para ver la forma viajar hacia Cochabamba por carretera antigua.



Este bloqueo lo instaló el Gobierno Municipal de San Juan (Ichilo) y los sectores sociales exigiendo la atención del Gobernador para tratar el tema de las regalías, puesto que ellos aseguran que se les adeuda desde la gestión 2014 y también quieren que se les informe sobre proyectos incumplidos en el tema de electrificación y ripiado de caminos, además del asfaltado de Enconada-Ayacucho y el desayuno escolar.



Al respecto el asesor de Gestión de la Gobernación, Víctor Hugo Áñez, señaló que hay intransigencia de las autoridades, porque ellos han incumplido el acuerdo que se firmó con la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) donde se señalaba que la Gobernación se reuniría con cada municipio para ver sus demandas.



Los representantes de San Juan exigen dialogar directamente con el gobernador Rubén Costas y no quieren hacerlo con los funcionarios, puesto que consideran que ellos no tienen voz autorizada para luego cumplir los acuerdos.



Montero

Hay otro punto de bloqueo en Montero, donde los transportistas locales tienen cerrado los accesos a esta ciudad norteña, por un conflicto con una línea de trufi.