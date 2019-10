Rubén Costas pide no contaminar reclamo por mar con asuntos políticos

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, pidió este miércoles al Gobierno "no contaminar con temas partidarios" la demanda marítima, y aclarar las denuncias en contra del cónsul chileno, Milenko Skoknic, a quien el gobierno investiga por supuestos nexos con la oposición.



"Es preocupante la situación del cónsul general de Chile ya que se debe identificar que de verdad hay pruebas de que haya habido un proceso para desestabilizar al Gobierno, eso se tiene que demostrar", señaló Costas en un contacto con radio Erbol.



El gobernador cruceño dijo que la analogía que realizó el Presidente entre los casos de Skoknic y el del exembajador de EEUU en Bolivia, Philip Goldberg, es lo que más le preocupa ya que después de cinco años, según Costas, todavía no hay pruebas de las acusaciones contra el diplomático estadounidense.



"En todo caso tenemos que ser claros y fácticos. El tema marítimo no se debe contaminar con el tema político partidario, porque sino, vamos a estar haciendo las cosas al revés. No podemos más que estar unidos por respeto y responsabilidad y delicadeza", indicó Costas.



Morales dijo al diario El Deber que se investigan las supuestas reuniones que tuvo el cónsul chileno con representantes y políticos de la oposición. Amenazó con declararlo "persona no grata", lo que implicaría su expulsión.



El Gobierno chileno reaccionó a las declaraciones de Morales y señaló que las mismas le hacen daño a las relaciones entre los pueblos y que su gobierno "no realiza seguimientos a la cónsul de Bolivia en Chile", Magdalena Cajías.



El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Heraldo Muñoz, afirmó que todo tiene un límite y "nos vemos en la Haya" .



