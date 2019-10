Atraco a una flota que iba a Iquique deja un muerto

Un bus de la "Flota Trans Paraiso" fue atracado por cinco sujetos, presumiblemente extranjeros. El hecho se registró cerca de las dos de la tarde del domingo y dejó como saldo dos personas aprehendidas y un fallecido por impacto de bala.



"Los policías han escoltado a dos y no nos han dejado ni siquiera darles un puñete. Hay dos detenidos, han quitado el celular y le han ofrecido dinero a los policías. No es posible que nos lo maten", declaró a radio Erbol, Rosmery Laura, esposa de Wálter Chambi Ramírez, fallecido durante el asalto.



Los dos aprehendidos se encuentran en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de La Paz, a la espera de la audiencia de medidas cautelares y existen tres delincuentes que fugaron El vehículo se dirigía a Iquique.



Otros datos indican que por lo menos dos asaltantes se encontraban armados y esperaron a que se pase una tranca para asaltar el bus en movimiento, que viajaba lleno de comerciantes que se dirigían a adquirir mercadería.



Dos personas resultaron heridas por impacto de arma de fuego. Chambi recibió un balazo en la cabeza y falleció y otro persona, todavía no identificada, fue alcanzada por una bala en el pecho. Efectivos militares lograron detener a dos de los asaltantes.