Génesis Sandóval A.: “Quemaron mi restaurante y recibía amenazas, pero no sabía de quién”

13/12/2016

¿Qué fue lo que sucedió en la casa del alcalde?

Su esposa y su hija me insultaban y me golpearon en la cabeza, en el rostro y trataron de estrangularme. Su mujer me lanzó un florero, pero le logró al alcalde debajo de un ojo.



¿Quiénes más estaban?

Algunos funcionarios que supuestamente habían dicho que yo tenía una relación con el alcalde, pero estando ahí lo negaron. El alcalde es un señor mayor y nunca se ha sobrepasado conmigo. Yo soy casada y madre de tres hijos.



¿Qué otras sospechas tiene?

Ellas me dijeron que lo que pasó la semana pasada no era nada comparado con lo que me harían. Relaciono esas palabras con el incendio del restaurante que tengo en Porongo. Según la investigación, fue provocado con gasolina. Además, el pasado viernes mi esposo recibió una llamada en la que le dijeron: “La vamos a timbrar a tu mujer”. Ya hicimos la solicitud a la telefónica para saber a quién pertenece el número