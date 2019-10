Un científico le propone matrimonio a su novia en un artículo de mejillones

Las pedidas de mano suelen traer de cabeza a todos los que quieren sorprender a su pareja. La mayoría buscan ser originales y que ese día sea recordado para siempre. Pues bien, la ocurrencia que tuvo el científico vizcaíno David Tamayo, sin duda, es una de las formas más singulares de las que se hayan conocido.



El joven, de 33 años, lejos de presentar el clásico anillo en una cena romántica o durante un viaje especial, pidió matrimonio a su novia en los agradecimientos de una publicación que realizó para la revista "Marine Biology" especializada en investigaciones del ecosistema marino, según detalla el Diario Vasco. La historia ha salido a la luz gracias a un tuit publicado por la hermana del novio, Ana Tomayo, en la que contaba la romántica historia de amor acompañada de una imagen.

Pedida de mano científica: en un artículo sobre la fisiología de los mejillones. Ella dijo que sí y es mi cuñada. :) pic.twitter.com/MuGcIyYVOi— Ana Tamayo (@tamayoana_) 5 de julio de 2016 n

Según detalla la revista Verne del diario español El País, los dos protagonistas de la boda que se celebrará en el País Vasco en junio de 2017 son investigadores. Por esta razón, explica David a Verne por teléfono, creyó que esta fórmula podía sorprender e ilusionar a la que es su novia desde hace más de 10 años, Carolina Muguruza: "En el ámbito en el que nos movemos, los artículos científicos representan la máxima expresión de nuestro trabajo, así que tenía sentido hacerlo así. Pensé que podía ser original y curioso".



David, que estudió biología y está especializado en fisiología energética de moluscos bivalvos, entregó el artículo -basado en su tesis doctoral- en septiembre, pero no fue publicado hasta el pasado mes de junio. El joven, de 33 años, esperó hasta la última corrección para lanzar la propuesta a los responsables de la revista: "Tenía miedo de que estropease el rigor de la publicación, así que no dije nada hasta el último minuto", comenta a Verne. No se opusieron, así que al final de su texto, en el capítulo de agradecimientos puede leerse el siguiente mensaje en inglés:



(...) Por último, D. Tamayo quiere agradecer, en particular, el apoyo incalculable recibido de C. Muguruza durante todos estos años ¿Te quieres casar conmigo?"



Además de la sorpresa de verse mencionada en el artículo, Carolina también recibió un anillo: "Estábamos en casa y en cuanto vi que lo habían publicado le pedí, por favor, si podía descargarse el artículo en el ordenador, porque no quería que nadie se adelantase y lo leyese antes que ella", recuerda. Como excusa para que fuese directa al apartado de los agradecimientos se inventó que habían cometido una errata y "cuando llegó a la frase en cuestión, ya estaba arrodillado junto a ella con el anillo en la mano".



La joven, que es farmacóloga, terminará en diciembre su beca postdoctoral en la Universidad del País Vasco.