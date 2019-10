Publicidad se burla de Evo y la demanda por mar

Abarcas, una sampoña y un traje similar al que usa el presidente Evo Morales son parte de una publicidad que realizó la compañía WOM (Word of Mouth o "boca a boca" en inglés). La sátira refleja un impasse que el mandatario tuvo con periodistas de ese país y menciona la causa marítima.



"Escúchame, escúchame. Ustedes no son prensa chilena, ustedes son agentes de inteligencia del Estado de Chile", afirma en la grabación un actor que caracteriza a la máxima autoridad nacional.



Después de la imagen, que intenta reflejar las puertas de Palacio de Gobierno en La Paz, se escucha una voz comercial que dice: "Si tu tampoco puedes navegar como quieres", en referencia a la demanda marítima que Bolivia interpuso contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



Morales tuvo un cruce verbal con periodistas de Chile, llegando a decir que casi lo golpean. "Tampoco nos pueden obligar a que hablemos. Lamentablemente al momento de salir del Palacio, algunos periodistas chilenos casi me golpean con sus micrófonos y radios", aseveró en mayo pasado.



En una anterior publicidad de dicha compañía, se hacía referencia a las "señales" que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo recibir de un "pajarito", en otra sátira que causó molestias a los seguidores del "chavismo".



