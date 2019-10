¿'Volver al futuro' regresa con una nueva versión?

Si esperabas volver a ver al DeLorean haciendo viajes en el tiempo hay malas noticias, el director de la saga de "Volver al Futuro", Robert Zemeckis anunció que mientras esté vivo no permitirá que exista una nueva versión de esta película o se filme una secuela.



Zemeckis y Bog Gale, creadores y escritores de las películas, cuentan con los derechos vitalicios de la historia, lo que hace imposible que cualquier productora se anime a filmar una nueva versión sin su consentimiento.



"Oh, Dios no. Eso no sucederá hasta que Bob (Gale) y yo estemos muertos. Después de eso, estoy seguro que lo harán, a menos que nuestros herederos puedan impedirlo. Es decir, para mí sería catastrófico. Especialmente porque es una buena película. Es como decir "hagamos un remake de Ciudadano Kane. ¿A quién ponemos para interpretar a Kane?". ¿Qué tontería sería esa? ¿Por qué alguien lo haría?", dijo Zemeckis al diario británico The Telegraph.



"Volver al futuro" cuenta la historia del doctor Emmett Brown y Marty McFly, interpretados por Christopher Lloyd y Michael J. Fox, y sus aventuras al viajar en el tiempo a bordo de un automóvil.



La trilogía fue filmada entre 1985 y 1990 consiguiendo convertirse en una de las sagas más taquilleras y reconocidas de la historia.



Si bien algunos títulos como "Jurassic Park", "Terminator", "Star Wars", "Mad Max", por mencionar a algunas, lograron capitalizar comercialmente el éxito que obtuvieron sus versiones originales lanzando secuelas o "remakes", en su mayoría cosecharon críticas porque no consiguieron alcanzar el nivel de las cintas primigenias, algo que Zemeckis quiere evitar.