Cinco departamentos unifican sus referéndums

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, informó a EL DEBER que los representantes de las asambleas departamentales de Oruro, Potosí, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, junto con el ministerio de Autonomías, acordaron unificar sus referéndums autonómicos.



"La idea es coordinar el trabajo y unificar este proceso electoral para que el mismo día sea la convocatoria y el referéndum se realice la misma jornada. Facilita y economiza la realización, también buscamos unificar los criterios para no tener dificultades", explicó vía telefónica la autoridad.



Detalló que cada departamento quiere "lo más antes posible" realizar su consulta, pero se busca una fecha en el segundo semestre de la gestión para que sea lo más factible con relación a una convocatoria que debe salir con 120 días de anticipación.



"Todavía no hablamos de fechas; un trabajo de técnicos se está realizando y, en base a esos criterios, vamos a tomar las decisiones. Hay plazos legales que debemos tomar en cuenta", informó el vicepresidente del TSE.



Respecto a Tarija, Beni y Santa Cruz, que todavía no tienen sus estatutos autonómicos departamentales declarados constitucionales, Ovando señaló que quizá más adelante también se los agrupe, pero eso dependerá del ritmo de trabajo que tengan esas regiones. Pando ya tiene su estatuto adecuado a la Constitución Política del Estado (CPE).



Los departamentos de la entonces llamada "Media Luna" realizaron los referendos en 2008-2009, por lo que solo deben adecuarlos a la CPE y ser validados por el Tribunal Constitucional Plurinacional, según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez.