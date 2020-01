Intervienen TV por cable de Cotas en Montero

La cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) informó este jueves que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) intervino su servicio de televisión por cable en Montero.De acuerdo con Rodolfo Weise, Gerente de Regulación de Cotas, la ATT tomó está decisión bajo el argumento de que Cotas no requirió oportunamente la renovación del contrato pertinente para la prestación de servicio en esa ciudad.Además, criticó el accionar de la ATT pues la cooperativa solicito la renovación de ese contrato antes de su vencimiento existiendo la documentación que certifica estas gestiones.Mostrando documentos, Weise informo de que desde 2013 solicitaron que los contratos de concesión para la prestación de los servicios de telecomunicaciones debieron haber migrado a la modalidad de licencia única, pero la ATT no respondió a sus requerimientos.La cooperativa no descarta acciones legales contra la ATT.