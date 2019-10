El Zoológico será trasladado a la zona del Jardín Botánico

El Concejo Municipal de Santa Cruz aprobó este jueves la ley que autoriza el traslado del Zoológico, ubicado en el tercer anillo interno de la ciudad, a la zona del Jardín Botánico, en el kilómetro 8 de la carretera a Cotoca, informó la presidenta del ente deliberante, Angélica Zapata.



La norma será promulgada en las próximas horas por la alcaldesa de Santa Cruz, Desirée Bravo.



"Se ha aprobado la norma en base a los informes que han llegado y se ha visto conveniente el traslado del Zoológico Municipal a la zona del Jardín Botánico, porque es la más adecuada para el hábitat de los animales", explicó Zapata a EL DEBER.



La presidenta del Concejo explicó que el proyecto del traslado no es reciente sino que se viene estudiando desde el año 1995, cuando se hizo la primera propuesta, y se recomendó que se cambie el lugar donde habitan los animales.



No hay plazo para el cambio



Zapata explicó que el traslado no se realizará de inmediato, la norma especifica que debe existir un estudio previo que analice las condiciones en que se deben llevar a los animales y la infraestructura que los recibirá.



"El traslado es un proceso, debe contar con un estudio, un análisis del lugar más adecuado (dentro de la zona del Jardín Botánico) para que los animales ya no sufran del estrés que están sufriendo. No hay plazos", explicó la autoridad.



Zapata agregó que será tarea de las nuevas autoridades municipales, que empiezan a gobernar en junio, la de llevar adelante el traslado del Zoológico.



Cuatro décadas de historia



El Zoológico Municipal de Santa Cruz fue inaugurado el 19 de agosto de 1974; su impulsor y fundador fue el profesor y naturalista Noel Kempff Mercado.



La colección inicial estaba compuesta por unas 20 especies y 150 especímenes. Actualmente los animales del Zoo pertenecen a 23 órdenes y 53 familias, compuestas así: mamíferos, aves y reptiles, según la información oficial difundida por el Gobierno Municipal.