Bolivia logra ser miembro del Consejo de Seguridad

Bolivia fue elegida como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el periodo 2017-2018. Es la tercera oportunidad que el Estado es delegado para desempeñar esa importante responsabilidad.



"Con votos 183, Bolivia fue electa como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para 2017-2018" (sic), comunicó en su cuenta oficial en Twitter el embajador ante el organismo internacional, Sacha Llorenti.



124 votos eran necesarios, como dos tercios, para que que la nación sea electa. Bolivia recibió la adhesión de 183 miembros y Colombia recibió un respaldo. La primera vez que el país llegó a ese cargo fue en el periodo 1964 y 1965 y la segunda ocasión entre 1978 y 1979.



Mecanismo de elección del Consejo de Seguridad:,

El Consejo de Seguridad de la ONU está integrado por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes y 10 no permanentes. Esa instancia puede tomar decisiones, conocidas como resoluciones, y obligar a los miembros a cumplirlas.



Suecia, Etiopía y Bolivia lograron los votos necesarios para ocupar los espacios no permanentes; mientras que existió una segunda ronda de votación restringida para los Países Bajos, Italia, Tajikistán y Tailandia, debido a que no alcanzaron el apoyo suficiente.



Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y la República Popular China son los integrantes permanentes del Consejo de Seguridad, mientras que los otros 10 son electos de cinco en cinco cada año y la presidencia rota cada mes por orden alfabético.



Según dispone la Carta, la ONU tienen cuatro propósitos: Mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, cooperar en la solución de problemas internacionales y en el desarrollo del respeto a los derechos humanos y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones.