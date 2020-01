Chile demanda a Bolivia ante la Corte de La Haya por aguas del Silala

El Gobierno de Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para que se determine el acceso al uso de las aguas del Silala en la zona limítrofe entre ambos países, anunció este lunes, la presidenta del vecino país, Michelle Bachelet. Bolivia considera que las aguas del Silala forman parte de un manantial, no de un río internacional.



La demanda se interpuso "para que se determine que el Silala es un río internacional y que por lo tanto Chile tiene derechos sobre las aguas de este curso", dijo el canciller Heraldo Muñoz en rueda de prensa.



Por su parte, Michelle Bachelet dijo que se ha decidido que Chile inicie esta acción en contra de Bolivia ya que se cree firmemente que estas aguas "no son un manantial" como lo asegura Bolivia y sostiene que "es un río internacional".



A través de un Decreto Supremo (DS), el Gabinete ministerial de Bolivia creó el Consejo de Defensa de los Manantiales del Silala y de todos los Recursos Hídricos en frontera con la República de Chile.



Bolivia responde



"Chile dice que es un río internacional, nosotros no podemos aceptar eso", dijo el canciller David Choquehuanca a EL DEBER, luego de conocerse la postura chilena. "Todos los bolivianos deberíamos conocer, saber, que el Silala está ubicado exclusivamente en territorio boliviano", afirmó.



EL DEBER visitó la zona hace dos meses para constatar las afirmaciones que hace el Gobierno boliviano. Te invitamos a ver el video,