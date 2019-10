Opositores rechazan la idea de un 'presidente vitalicio'

La próxima semana, la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) presentará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para cambiar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece el periodo de cinco años de Gobierno con opción a una sola reelección de manera continua.



El planteamiento de modificación busca validar la "repostulación" del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera para las elecciones de 2019. Para ello, el Legislativo tendrá que aprobar el proyecto de cambio a la CPE y luego se tendrá que llamar a una consulta ciudadana.



El líder opositor Samuel Doria Medina (UD), en contacto con EL DEBER, indicó que "un presidente vitalicio ya no es democracia, cuando no hay alternancia aumenta la corrupción y los rasgos autoritarios de los gobernantes”.



El político, que salió en segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2014 con el 24% de los votos, añadió que en el MAS están "apresurados" en modificar la norma porque en las consultas ciudadanas que se publican se muestra que cada vez son menos las personas que quieren la reelección.



Por su parte, el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) y candidato en las pasadas elecciones nacionales en las que obtuvo el tercer lugar (9%), también manifestó su rechazo a la modificación de la carta magna.



Según un reporte de la agencia de noticias EFE, Quiroga manifestó que Morales actúa como si estuviera en una "monarquía absolutista" y que el hecho de que el MAS no tenga más líderes políticos tras 10 años en el poder muestra "la magnitud del fracaso de este proyecto, que requiere de un sistema monárquico".



Quiroga también dijo que Morales "no cumple su palabra" porque en septiembre del año pasado anunció que en 2020, al terminar su tercer mandato, estaba dispuesto a retirarse de la política para atender como camarero su propio restaurante en la zona central del país.