Manuel Castells: “No se puede controlar internet"

N uevos movimientos sociales se forman en las redes, ¿cómo se manifiestan en la región y en el país?

Estos movimientos surgen en las redes pero luego se proyectan, a veces, en ocupación del espacio urbano, iniciativas institucionales y, últimamente, generan agentes políticos. Estos movimientos son los agentes del cambio social, aquí, en todas partes y a lo largo de la historia porque se oponen a un orden establecido.

Una vez que se produce un cambio social, cultural en las personas, el orden político gestiona ese cambio en función de los valores e intereses que hayan ganado en las luchas por hegemonizar la sociedad.



Los movimientos sociales siempre se generaron en el ámbito de la comunicación porque hay personas que piensan algo que no está de acuerdo con lo que pasa y tienen ideas, argumentos y proyectos, pero son individuos y lo tienen que comunicar, y en ese proceso con otros, que piensan algo semejante, se gesta la voluntad colectiva de transformación social. Los panfletos, la radio, la TV son formales, y hoy está centrada en un universo digital e internet es un espacio autónomo de comunicación. No se puede controlar internet. Tal vez se pueda vigilar, castigar a la persona que diga algo, pero el mensaje, la interacción que hay no se puede controlar ni siquiera en China, con dictadura mediática. Todos los movimientos sociales que se generaron en la última década comenzaron en las redes como también los contramovimientos, las reacciones de tipo negativo humano, como xenofobia, sexismo y racismo; esto también está en las redes.

El año pasado Evo Morales perdió un referéndum. El Gobierno admitió que las redes fueron claves y que ese tema no se manejó bien desde el Ejecutivo. ¿En qué medida estos movimientos sociales pueden hacer caer gobiernos?

Han hecho caer gobiernos y harán caer muchos más. O transformaron los sistemas políticos profundamente.

La primavera árabe podemos decir que acabó mal por la intervención de las potencias mundiales y dictaduras árabes que duraron años y que cayeron en unos meses. En el caso del referéndum en Bolivia, hoy la política se hace en el espacio de la comunicación. Medios de masas, interpersonal, contactos en barrios, de trabajo, pero cada vez más en las redes sociales. El primer triunfo inesperado de Obama se debió a la intervención en redes sociales. No conozco el detalle de lo que pasó, pero una campaña en las redes no es lo más eficaz, porque son autónomas y funcionan como quieren. Lo que es efectivo es que grupos espontáneos intervengan por ellos mismos, eso pasó en EEUU.