Evo rechaza informe de EEUU y NYT alaba al país

El presidente Evo Morales calificó de "ridículo" el informe antidrogas de los Estados Unidos (EEUU) que aplaza a Bolivia, mientras que el periódico New York Times, mediante un editorial, resalta la labor de lucha contra el narcotráfico en el país.



"Informe de EEUU es ridículo. Primero suspendan el secreto bancario, eliminen paraísos fiscales y dejen de producir armas e invadir países (...) EEUU, como el mayor consumidor de drogas del mundo, no tiene autoridad moral para descalificar lucha contra el narcotráfico de otros pueblos" (sic), escribió en su cuenta en Twitter el mandatario.



Mientras que el prestigioso matutino señala: "quizá sea el momento para que Washington deje caer ese marcador en conjunto y estudie las ventajas de los enfoques innovadores, entre ellos el de Bolivia", que considera "más prometedora".



"Lucha contra el narcotráfico triunfa en pueblos que son soberanos. EEUU usa descertificación como pretexto para control geopolítico mundial (...) País o región donde interviene el imperio con sus bases militares o con la DEA crece el narcotráfico, la violencia y el tráfico de armas" (sic), agregó Morales en la red social.



Dentro de su escrito, The New York Times califica de "fútil" (carente de importancia y fundamento) que la administración de Barack Obama, en su informe al Congreso, ubique a Bolivia dentro de las naciones que "fallaron manifiestamente en cumplir compromisos en lucha antidroga".



"El año pasado, el cultivo de coca en Colombia aumentó en casi un 40% en comparación con el año anterior, de acuerdo con la UNODC. El enfoque contra el crimen ha exacerbado la violencia allí. Colombia, sin embargo, no consiguió la etiqueta de "fracasó visiblemente" etiqueta. Quizá sea el momento para que Washington deje caer ese marcador en conjunto y estudiar las ventajas de los enfoques innovadores, entre ellos el de Bolivia", dice el editorial del medio estadounidense.