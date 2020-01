Mira las fotos del rapto al hijo de 'El Chapo' Guzmán

Una serie de imágenes que muestran el momento en el que seis personas fueron secuestradas en un restaurante en Puerto Vallarta, México, fueron dadas a conocer este miércoles.



En la madrugada de este lunes, siete hombres armados entraron a un restaurante en la ciudad e interrumpieron a una mesa nutrida de personas, separaron a hombres y mujeres, y se llevaron a seis de ellas, dicen las autoridades mexicanas.



Jesus Alfredo Guzman, el hijo de 29 años del narcotraficante Joaquin "El Chapo" Guzmán, actualmente en poder de las autoridades mexicanas, estaba entre los hombres secuestrados, aseguró el fiscal Eduardo Almaguer en una rueda de prensa este martes.



El secuestro es el más reciente golpe a los esfuerzos tras las rejas de "El Chapo" por mantener el dominio del Cartel de Sinaloa en la región, en medio de los desafíos que presenta un rival emergente, el Cartel Jalisco Nueva Generación.



Se cree que Jesús Alfredo y su hermano Iván Archivaldo Guzmán están involucrados en el Cartel de Sinaloa cartel, junto con otro hijo de Guzmán, producto de otra relación: Ovidio Guzmán Lopez.



Aunque Almaguer no atribuyó el secuestro a Jalisco Nueva Generación, dijo que un grupo criminal era responsable.



Entrevistas de los testigos, videos de vigilancia y el registro de cinco vehículos estacionados afuera del restaurante llevaron a la identificación de Jesús Alfredo y otros tres hombres, todos con vínculos al crimen organizado, dijo Almaguer.



La Fiscalía General de Jalisco investiga el presunto secuestro de varias personas que estaban en un restaurante en Puerto Vallarta.



Inicialmente la Fiscalía informó que entre 10 y 12 personas habían sido privadas de la libertad, pero horas después, a través de su cuenta de Twitter, confirmó que habían sido 6 las personas secuestradas y 7 las que participaron en el hecho delictivo.



La Fiscalía dijo en un comunicado que los hechos ocurrieron el lunes hacia la 1 a.m. y que, según testigos, varios hombres armados a bordo de dos camionetas se llevaron a varias personas en el lugar.



En conferencia de prensa, Almaguer había informado que se presume que las personas secuestradas pertenecen a un grupo delictivo.



El abogado de la familia de "El Chapo" Guzmán dijo que es muy probable que le hijo mayor del capo haya sido secuestrado.



Pablo Badillo le dijo a CNN que fue contactado por la familia Guzmán hacia la 1:00 p.m. ET y le dijeron que "la posibilidad de que Iván Archivaldo hubiera sido secuestrado es muy alta". La familia confirmó que no había podido ponerse en contacto con Iván Archivaldo, quien estaba viajando en Puerto Vallarta.



Joaquín Guzmán Loera, líder del Cartel de Sinaloa, permanece bajo custodia de las autoridades mexicanas en una prisión en Ciudad Juárez, a donde fue trasladado en mayo de este año desde la prisión de El Altiplano después de ser recapturado el pasado 8 de enero en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y de esa misma prisión se había fugado el 11 de julio de 2015 a través de un túnel de más de un kilómetro que conectaba su celda con una casa.



Funcionarios de Estados Unidos se han estado preparando durante meses para la extradición de "El Chapo" y han estado revisando las medidas de seguridad.