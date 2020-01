Gobierno ofrece alza del 4% y obreros lo rechazan

El Gobierno ofreció un incremento salarial de 4 por ciento para este año y la Central Obrera Boliviana (COB) rechazó esa posibilidad, debido a que consideran que ese monto no atiende las necesidades de los trabajadores. Exigen que la base del debate sea el 8,5 por ciento del pasado año.



"El porcentaje es bajo, que preocupante es cuando la cama de los pobres es bastante fértil y que nos muestren un porcentaje bajo, irrisorio, de hambre y de miseria a los trabajadores, la cual no lo vamos a aceptar, se ha ofrecido el 4% pro ciento, el cual no vamos a aceptar", dijo Guido Mitma, máximo dirigente obrero.



Detalló que el resto de mesas de trabajo entre la COB y el Gobierno "continúan, siguen su evaluación y estamos en análisis", pero deploró nuevamente que les mostraran "una propuesta totalmente baja, irrisoria, la cual no vamos a aceptar, hemos quedado como trabajadores que la base del debate sea el incremento de la gestión 2015".



Explicó que menos del 8,5 por ciento de 2015 "no lo vamos a aceptar", debido a que el alza salarial de 2016 "debe ser en función a la canasta familiar y estamos a la espera de que nos convoque a una nueva reunión".



El salario mínimo nacional de Bolivia está por debajo de la media en la región, según un último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El monto actualmente llega a Bs 1.656 (unos 244 dólares), cuando el promedio es de $us 354



Son 19 puntos del pliego petitorio de la COB con el Gobierno, entre los cuales está el respeto a las conquistas laborales, como el cumplimiento del bono de antigüedad, los pagos dominicales y las horas extras, beneficios que se deben respetar, de acuerdo a su pronunciamiento.