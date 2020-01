Gobierno critica ineptitud dentro Alcaldía de El Alto

El vicepresidente, Álvaro García Linera, criticó la "ineptitud e ineficiencia" en la Alcaldía de la ciudad de El Alto, urbe que por sexta jornada amaneció nuevamente bloqueda por vecinos que denuncian que se redujo los presupuestos destinados a obras.



"Lamentamos el conflicto, ojalá que haya mayor apertura para oír los reclamos y que no se esconda ineptitud e ineficiencia usándonos, porque no estamos metidos, nos hemos mantenido distantes, no hemos comentado, influenciado", aseveró la autoridad.



Son varios puntos de protesta en el Distrito 8 de ese municipio, mientras que se suspendieron las salidas de buses desde la terminal por una instrucción de Tránsito. Soledad Chapetón, máxima autoridad de la urbe presentó una denuncia ante la Fiscalía contra algunos dirigentes.



"Convocamos a que las autoridades puedan reunirse rápido con los pobladores. Hay que mejorar la eficiencia administrativa", agregó la segunda autoridad del país, a tiempo de descartar que exista algún interés político tras la protesta.



Al momento se reporta que se mantienen los puntos de bloqueo en la planta de YPFB, en Senkata; Puente Vela, en Ventilla, desvío La Yuri, donde cientos de pobladores exigen la renuncia de subalcaldes por deficiencia en la administración.