7 alimentos que envejecen

Estamos tan acostumbrados a utilizar productos y tratamientos para retardar las arrugas y el envejecimiento que obviamos la parte más importante: una buena alimentación.



La piel envejece por diversos factores, tanto internos como externos. Los primeros se relacionan con la genética y no se pueden controlar, mientras que los externos como la exposición al sol y alimentación sí se pueden controlar. indica un artículo en el portal Expansión.



Una lista de alimentos que envejecen no sólo ayuda a prevenir que el paso del tiempo sea más notorio, también gracias a sus propiedades son alimentos que se encargan de cuidar la salud general del organismo, añade el artículo en cuestión.



De hecho, unas células envejecidas prematuramente tienen un grave impacto sobre la salud, ya que la producción natural de colágeno se ralentiza, pero además la piel se descuelga más pronto, aparecen las primeras líneas de expresión, tono de piel apagado, bolsas, etc.



Basados en artículos publicados en Expansión y la web I Mujer, aquí te damos el "top 7" de alimentos que están en la lista negra. ¡Conócelos!

,

LA SAL

El consumo diario recomenzado es de 2,300 mg, siempre y cuando no sufras de tensión alta; de ser así, no deberías superar los 1.500 mg por día. El exceso de sal sube la presión sanguínea, algo que disminuye la producción natural de colágeno y produce flacidez, descolgamiento y efecto apagado. EL CAFÉn

Es la bebida "despertador" de muchos de nosotros. Pero su consumo en exceso puede acelerar el proceso de envejecimiento. Deshidrata el cuerpo y, con él, la piel, así que puede provocar que se pierda lustre y luminosidad. LAS GRASAS TRANSn

Presentes en la comida procesada, aporta calorías vacías y tapona las arterias. Esto hace además perder elasticidad a la piel. Sin embargo, sí son saludables los aceites naturales como el de oliva, girasol o coco, fuente de vitamina E y que previenen la oxidación de las células y protegen de la acción de los radicales libres. LAS CARNES ROJASn

Los expertos llegan a limitar su consumo dos veces por semana, ya que su alto contenido en carnitina (presente en su proteína) puede producir envejecimiento cutáneo prematuro porque endurece los capilares. LOS AZÚCARESn

Éste puede sobrecargar lo que se conoce como "la senda de la insulina", que afecta los vasos sanguíneos y acelera el envejecimiento cutáneo produciendo un tono apagado e hinchazón. En este sentido, lo ideal es consumir mucha fruta. LA COMIDA MUY PICANTEn

Si tiene la piel sensible, el picante será su peor enemigo, porque dilata los vasos sanguíneos y favorece que se rompan, que aparezca la rosácea y que la piel manifieste su peor aspecto. Aunque la sensibilidad no sea tu problema, el abusar del picante puede abocarle a ella. CARBOHIDRATOS SIMPLESn

Todos aquellos alimentos con un índice glucémico alto (harinas refinadas, pasta blanca...) favorecen la ruptura del colágeno y la elastina en la piel y en los músculos. Es decir, es el camino directo a una piel menos flexible, más frágil y con más arrugas. Mejor optar por los integrales.