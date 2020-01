Sale a la luz la autorización de la DGAC al vuelo de LaMia

La autorización que permitió a LaMia operar el vuelo que terminó siniestrado en Colombia el pasado 28 de noviembre de 2016 fue firmado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Bolivia tres días antes del accidente, así se conoció este miércoles a través de un documento oficial.

Esta autorización señalaba que la aerolínea podía operar el avión Avro- R85 con matrícula CP-2933 entre el 27 de noviembre, como fecha de salida del país y el 29 de noviembre como plazo para retornar.

El documento contempla a Cochabamba como aeropuerto de salida y a Viru Viru como aeropuerto alterno y tenía como posibles destinos a los aeropuertos de Sao Paulo (Brasil), Río de Janeiro (Brasil), Foz de Iguazú (Brasil), Río Negro (Colombia), Bogotá (Colombia) y Chapecó (Brasil).

Documento de autorización del vuelo de LaMia

La ANAC (Agencia Nacional de Aviación Civil) de Brasil, no autorizó el charter donde viajaba el equipo de fútbol del Chapecoense debido a que, de acuerdo a sus normas, no se permite realizar este tipo de vuelos de un país a otro si no tiene su base de operaciones desde donde parte el vuelo, requisito que no era cumplido por la empresa boliviana.

Este documento, confirmaría el argumento de la exfuncionaria de la Administradora de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegacion Aerea (Aasana) de Santa Cruz, Celia Castedo, que señaló que la DGAC era la única entidad que pudo autorizar el vuelo.

Al no conseguir la autorización en Brasil, los jugadores del Chapecoense fueron trasladados en un vuelo comercial del BoA a Santa Cruz de la Sierra, donde subieron al avión de LaMia para viajar rumbo a Medellín sin hacer ninguna escala entre la tarde y la noche del fatídico 28 de noviembre.

La autorización está firmada por un funcionario cuyo nombre también aparece en varios documentos de la DGAC, entre ellos el que establece los requisitos para los vuelos que solicitan salir del país.

Documento que puede leer a continuación: