El crudo cierra la semana en alza con $us 45,22 el barril

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 6,25% y terminó en $us 45,22 el barril, una nueva y destacable subida en los precios que perfiló la primera semana de ganancias en dos meses.

Al final de la sesión de operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del crudo WTI para entrega en octubre subieron $us 2,66.



En términos semanales, el ascenso respecto al viernes anterior, cuando cotizaba a $us 40,45 el barril, fue de $us 4,77 y un 11,8 %.

Después de las ganancias superiores al 10 % del jueves, que devolvieron al crudo estadounidense a precios por encima de los $us 40, los operadores siguieron con ánimo de ‘rally’.



Por un lado, Nigeria podría detener su exportación de oro negro, lo cual aliviaría la crisis de exceso de oferta que se vive a escala internacional, y por otro, Venezuela ha expresado su intención de hablar con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para valorar medidas contra la caída de los precios.



Estas noticias llegan en una semana en la que el martes el petróleo llegó a marcar un precio mínimo al cierre de $us 38,24 el barril, en medio de las preocupaciones internacionales por la marcha de la economía china / EFE