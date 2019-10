Un camión que cargaba caña se volcó en la ciudad

La mañana de este martes, un camión que transportaba caña hacia el ingenio azucarero San Aurelio se volcó bajo el peso de su carga cuando transitaba por el octavo anillo de la avenida G-77.



De acuerdo con la Policía, el exceso de peso, la velocidad y una mala maniobra hicieron que una de las chatas que arrastraba el motorizado vuelque y provoque el siniestro que afortunadamente no dejó a ninguna persona herida.



El chofer del vehículo, que prefirió no identificarse, a tiempo de negar que circulara a gran velocidad, dijo que se aprestaba a virar cuando sintió que la primera chata que arrastraba se inclinó hacia un costado provocando el siniestro.



“No es la primera vez que trajino por esta ruta, no paso por la avenida Cristo Redentor por los baches, no iba con mucha prisa, cuando intenté girar se registró el accidente”, dijo a los medios.