San Julián: martes vuelve la Policía y siete linchadores son identificados

Se tiene que restituir el orden en San Julián. Así lo afirma enfáticamente Freddy Larrea, fiscal departamental de Santa Cruz. Y para dicho fin -dijo-, mediante un minucioso análisis de desdoblamiento de imágenes, se identificó a siete presuntos linchadores de Yonny Pizarro Miranda, asesinado el 15 de mayo por una turba enardecida que lo sindicaba de matar a un mototaxista.

Larrea informó además que, para reducir la carga procesal en este municipio, tres fiscales y un forense fueron a apoyar hace unos días el trabajo que realiza el fiscal de la zona, Renzo Estévez. “Se han hecho pericias. Tenemos estrategias procesales para intervenir de manera oportuna y sin riesgos de fuga”, indicó la autoridad.

Retornan los efectivos

“La Policía es y será siempre amiga de la población. Pero hoy pondremos los puntos sobre las íes”. Con esas palabras comenzó su intervención Rubén Suárez, comandante departamental de la Policía, frente a un auditorio expectante y con hambre de respuestas: más de 40 líderes de diferentes sectores, entre gremiales, mototaxistas, juntas vecinales, concejales y el mismo alcalde de San Julián, que llegaron al Comando Departamental de la Policía para persuadirlos para que retornen lo más pronto a este municipio.

Luego de más de dos horas de reunión y con la intervención final de Marinés Galvis, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Suárez fue el encargado de presentar las conclusiones: La Policía retornará a San Julián a más tardar el martes; incrementar el número de policías, de los 15 que tenía hasta antes del linchamiento de Yonny Pizarro Miranda, ahora serán 30 y se nombrará a un nuevo comandante, con el rango de coronel, de confianza y con una carrera importante en la institución”.

Antes de esto, Suárez detalló que la Policía requiere condiciones de operatividad y habitabilidad para realizar sus tareas en este municipio.

Pero minutos antes de conocer esta agenda, las autoridades de San Julián expresaron sus reclamos y peticiones.

Piensan en una nueva EPI

Faustino Copa precisó: “No quiero entender que la Policía se retiró porque no hay condiciones”. Él es el alcalde de San Julián. Dijo que han conformado un Consejo de Seguridad Ciudadana y que para este año han presupuestado Bs 130.000 para este tema, de los cuales un 50% ya se ejecutó. El edil pidió que los jefes policiales bajen hasta este municipio para conocer a fondo su situación.

Ascencio Ovando, secretario ejecutivo de la junta vecinal de este municipio, sugirió realizar una cumbre con presencia de las autoridades judiciales.

Ovando dijo que hace un día robaron un tractor de un poblador y no había dónde acudir en busca de seguridad. “Allá no somos todos ignorantes. Tenemos más de 50.000 habitantes y no es posible estar 15 días sin policías. Queremos un nuevo juez y nuevo fiscal”, reclamó el dirigente.

Elbio Yanaje, presidente del Concejo Municipal de San Julián, dijo que este año presupuestarán, en su Plan Operativo Anual (POA), un 10% para la construcción del módulo policial y para que se incremente de 30 a 40 los policías, para que trabajen 20 en cada turno.

“¿Cuándo parará la violencia allá? Cuando los delincuentes puedan ser sentenciados y no salgan a los pocos meses en libertad”, precisó una dirigente vecinal, con tono molesto.

Mejorar la justicia



El 15 de mayo, una turba de pobladores asesinó a Pizarro y lo dejó colgado en un árbol de la vía pública. Él era sindicado de asesinar a Wilfredo Alejando Gómez, un adolescente de 17 años que trabajaba como mototaxista.

Suárez dijo que gracias a las imágenes difundidas tienen identificados a los presuntos asesinos y pedirán que la Fiscalía pueda dar con los responsables o, en todo caso, que las mismas personas se entreguen.

“La ley es sabia. Si ellos se entregan reducirán su pena. Aunque salgan del país los vamos a agarrar”, precisó la autoridad.