Chapecoense negocia con las aseguradoras

Directivos del club Chapecoense de Brasil se reunieron en Buenos Aires, a fines del mes pasado (21 y 22 de febrero), con un grupo de 13 compañías de seguros, que entregaron la propuesta de la empresa LaMia para indemnizar a las familias de las víctimas del accidente ocurrido el 28 de noviembre de 2016 en cerro Gordo, a 60 km de Medellín, Colombia.



Para avanzar en este tema, los dirigentes del Chapecó han convocado, para el miércoles 15 de marzo, a reunión a representantes de los 68 brasileños que estuvieron en el accidente (64 muertos y cuatro sobrevivientes) para informarles sobre las cifras ofrecidas, que varían en cada caso.



El abogado Marcel Camilo, que está a cargo del proceso judicial iniciado por la viuda de Gil, y quien asesora a otras cuatro viudas que están recolectando los documentos necesarios para comenzar la demanda, explicó las razones por las que el caso puede encuadrarse dentro del ámbito de la justicia laboral.



"Es un accidente de trabajo", manifestó Camilo. "Todo el tumulto que se armó es porque eran jugadores, pero la relación es de trabajo como cualquier otra. El empleador ofreció transporte y hubo un accidente. A partir de eso, se deben aplicar los derechos del trabajador, resguardando a sus herederos".

Luiz Antonio Palaoro, vicepresidente jurídico del club, manifestó por su parte: "La responsabilidad del accidente no es del Chapecoense.¿Cuál es la culpa de haber contratado un avión que había hecho varias veces ese servicio, inclusive de la selección argentina? No ampliamos el riesgo: no hay cómo responsabilizar al club", dijo el vicepresidente de la entidad deportiva