Lens pide al Banco Unión que habilite las cuentas de la Gobernación de Beni

El gobernador de Beni, Carmelo Lens, criticó el lunes a los ejecutivos del Banco Unión en Trinidad por no descongelar las cuentas de la Gobernación para atender a sectores como salud y otros, que atraviesan serios problemas por la falta de recursos económicos hace casi un mes.



"Nos llama mucho la atención la insensibilidad que hay en algunas instituciones del Estado como es el caso del Banco Unión, el argumento es que tienen por ley aproximadamente 48 horas para el descongelamiento de cuentas", dijo.



El Gobierno determinó, la semana pasada, de manera excepcional descongelar las cuentas fiscales de la Gobernación del Beni, que estaban inmovilizadas porque no presentó sus estados financieros en el plazo que establece la ley.



Lens dijo que el Banco Unión conoce esa resolución desde el pasado jueves, pero hasta la fecha no descongeló las cuentas de la Gobernación.



"Le pedimos a la gente de Banco Unión que actúe con la responsabilidad pertinente; no hay que perjudicar a un departamento", manifestó.

