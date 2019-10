Las playas del futuro se estrena en el día del mar

Te acordás de We are the World, la canción de Michael Jackson que fue cantada por varios artistas, primero por la causa del hambre en África en 1985 y luego por el terremoto en Haití en 2010? La fórmula de reunir a artistas reconocidos por una causa, dejando de lado el ego como Quincy Jones, productor de esta canción pedía, logró inclusive que la canción, se lleve un grammy.



A Bolivia le llegó el momento de crear una canción bajo estos cánones. Y la causa por la que decidieron sumar esfuerzos más de 30 artistas y personajes reconocidos es la que ha unido a los bolivianos por años: recuperar nuestro mar.



De la idea a la creación

Las expectativas de los artistas son altas. Más del 90% de la canción está lista, el lunes recibieron el primer máster y el lunes 23, Día del mar, la estrenarán.



Wally Zeballos, autor de la música y letra de Las playas del futuro, cuenta que ha trabajado más de un año en el proyecto, que luego hizo suyo el Ministerio de Culturas.



Desde el primer momento el concepto fue atractivo por donde se lo viera. Zeballos invitó a participar a artistas y personalidades de estilos y propuestas distintas, desde Donato Espinoza, de Savia Andina, hasta Viko Paredes, de Alcoholika La Cristo, o el periodista deportivoToto Arévalo y la miss Bolivia Universo Claudia Tavel, entre otras personalidades. La idea era convocar a los representantes de diferentes ámbitos, explica Zeballos, que asegura que están quienes aceptaron ser parte de la propuesta.



El futuro de las playas

Hay grandes planes, se está hablando de llevar la canción a escala internacional. La idea es volverla viral, que la gente la comparta en las redes sociales, principalmente en Facebook y YouTube, ya que también incluirá un clip y un documental de la creación de la canción. “Una cosa es la campaña que el Gobierno pueda hacer, otra cosa es la acción que el ciudadano pueda tomar. Cuando se usa el arte para poder expresar un sentimiento, entusiasma y eso tocará a muchas personas; se espera que esta canción cambie el imaginario colectivo de los bolivianos”, explicó Sandra Elías, del Ministerio de Comunicación