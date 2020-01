Costas entrega obras por Bs 15 millones en Buena Vista

Con poesía, canto y baile fue recibido el gobernador Rubén Costas en la comunidad Villa Diego, del municipio de Buena Vista, a donde acudió para inaugurar obras, entre ellos tres puentes y el sistema de electrificación Buena Vista - Antofagasta, que demandó una inversión de Bs 15 millones.

Los tres puentes inaugurados, que conectan la ruta a Caranda, demandaron una inversión superior a los Bs 8 millones.

En su intervención, Costas dijo que, a pesar de la falta de recursos, se realizan obras sin el despilfarro de recursos. “No tenemos los mismos recursos, nunca hemos tenido recursos en demasía y hemos sabido hacer gestión (…). Vamos a seguir peleando por el Pacto Fiscal, que no es más que un gran encuentro nacional, no es separatismo, ni regionalismo. Este acuerdo permitirá más recursos para las gobernaciones, municipios del país, universidades públicas y pueblos indígenas. No se trata de quitarle nada a nadie, se trata que el modelo central nos pueda dar lo necesario para poder invertir en salud, educación, y otras necesidades”, expresó.

Costas recordó que al momento de asumir la Prefectura solo se tenían 5 kilómetros de caminos asfaltados y que hoy se cuenta con más de 250 kilómetros de carreteras asfaltadas, como las rutas Porongo-Santa Cruz, San Carlos-Buen Retiro y Mataral-Vallegrande.

Por su parte el alcalde Vladimir Chávez expresó su agradecimiento al gobernador por brindar el apoyo a su región. “Antes teníamos problemas de agua, hoy se hicieron 38 pozos de agua con apoyo de la Gobernación. Ahora ya no falta agua en Yungas, Palometillas, San Miguel Rincón, Villa Amboró y en muchas comunidades”, manifestó.

El secretario de Obras Publicas de la Gobernación de Santa Cruz, Hugo Sosa, informó sobre los avances de la carretera Caranda, la cual tendrá una longitud de 8.5 Km de asfalto, con una inversión que supera los Bs 32 millones. También dio a conocer sobre la adjudicación dos nuevos puentes en esta zona que tendrá una inversión de Bs 5 millones.