Privados pedirán reajustar número de cuotas y las becas

El incremento del 4% en las pensiones escolares pone en riesgo la estabilidad de los colegios privados, advirtió ayer la dirigencia del sector, que pide al Ministerio de Educación una revisión de la resolución 001/2015, a fin de definir mecanismos que les permita contrarrestar la elevada mora, estableciendo aportes adicionales a las 10 mensualidades que se cobran al año y haciendo una revisión de las becas.



“La educación privada está en una situación de indefensión. Estamos obligados a cumplir con las disposiciones gubernamentales, pero no tenemos mecanismos para presionar al padre de familia para que cumpla con su obligación”, dijo Isabel Zotez, presidenta de la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop).



Solo en Santa Cruz la mora llega al 23%, informó el presidente de Adecop, Gustavo Salvatierra, al agregar que los colegios no pueden hacer nada para recuperar las pérdidas, pues la ley no les permite sacar al alumno de clases o retener sus notas y el único mecanismo de presión al que pueden recurrir es un proceso judicial, pero no se lo aplica.

La administradora del colegio Iberoamericano, Patricia Yabeta, hizo notar que están obligados, incluso, a inscribir a los deudores morosos para no violentar el derecho a la educación que tienen los escolares.



En este sentido, Zotez insistió en que el sector solicitará una reunión con autoridades del Ministerio de Educación para plantear que los colegios puedan negociar con los papás aportes adicionales a las 10 pensiones anuales. También se pedirá que se revise la norma relacionada con las becas, para exceptuar de este beneficio a los hijos de padres con posibilidades económicas. La norma manda becar a los mejores alumnos y a los hijos de una misma familia, a partir del tercer hermano.



Gobierno anuncia sanciones

La presidenta de Andecop indicó que espera reunirse con las autoridades de educación para pedir una revisión del aumento fijado para esta gestión, pues lo consideran insuficiente, creen que debe llegar al 10%.



Sin embargo, el viceministro de Educación Regular, Juan José Quiroz, indicó que este porcentaje es innegociable y anunció sanciones para los colegios que incumplan la disposición. “Los infractores tendrán sanciones que van desde multas por el 10% de su ingreso mensual y del 20% de su ingreso anual, y dependiendo de la reincidencia se llegará hasta la clausura del establecimiento, indicó Quiroz.



Reunión de emergencia

Ayer directivos de Andecop se reunieron con directores de colegios privados de La Paz y rechazaron el aumento del 4%, pero dijeron que por respeto a los padres iniciarán las inscripciones este lunes