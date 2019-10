Fiscal: Zuleta y Sánchez deben seguir a Belaúnde

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, solicitó hoy al Gobierno de Perú, que como Bolivia hizo con el empresario Martín Belaúnde Lossio, que el vecino país ponga en frontera a Wálter Zuleta y William Sánchez Peña, abogados de Gabriela Zapata, ex pareja del presidente Evo Morales.



“Ellos (Zuleta y Sánchez Peña) han solicitado refugio, el Gobierno Peruano verá. Sin embargo, desde el ingreso de estos señores a ese país es ilegal, como demuestra el reporte de Migración. Ellos no son perseguidos políticos, son procesados por delitos ordinarios, y deben responder en Bolivia”, manifestó el Fiscal.



Los abogados salieron del país luego de que una juez de familia determinó la inexistencia del hijo del presidente Evo Morales y de que los abogados del Gobierno iniciaron un proceso por trata y tráfico de menores por la presentación de un niño falso.



“Lo que debería hacer Perú, sugirió Guerrero,” es ponerlos en frontera a estos personajes para que sean procesados por la justicia boliviana, así como el Estado boliviano actuó en el caso de Belaúnde, se debería actuar de la misma manera, no correspondería ninguna solicitud”, complementó el fiscal.



Belaúnde es ex jefe de prensa de la campaña presidencial de Ollanta Humala el 2006 y colaboró también en la del 2011. En mayo del 2014 fue acusado de pertenecer a la organización criminal del ex presidente regional de Áncash, César Álvarez, relacionado con varios casos de presunta corrupción.



Luego de que el ciudadano pasó a territorio boliviano y solicitó refugio, el 29 de mayo de 2015 fue deportado por el Gobierno boliviano y entregado en la frontera luego de ser detenido en Beni tras mantenerse cinco días prófugo.