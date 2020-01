Los bolivianos, Evo y Maduro

Estoy convencido de que la gran mayoría de los bolivianos no apoyamos el genocidio que día a día aumenta en número en las calles de las ciudades venezolanas (4.000 detenidos, 100 muertos); puedo asegurar que a ningún ciudadano consciente le parece bien que el genocida siga tratando de mantenerse en el poder en función de la violencia, que también conocimos por estos lados.

Recuerdo que cuando vivimos la tristemente célebre ‘guerra del gas’, el país pedía que se termine el asesinato de bolivianos en las calles. Los países vecinos pedían lo mismo y Gonzalo Sánchez de Lozada decidió irse, sabiendo que ya nada justificaba su permanencia en el Gobierno; la violencia se acabó. Sánchez de Lozada quiso “sacar gas por territorio chileno” para vender a Estados Unidos y el pueblo se levantó, acicateado por quienes entendieron que podían acelerar su llegada al Gobierno.

Evo Morales, como el resto de la ciudadanía, reclamaba por los muertos y la violencia, al tiempo que la arengaba, aprovechándose de lo que hacía Felipe Quispe en la carretera a Yungas; ese mismo Morales azuza a Maduro (Dale duro, Maduro) y lo apoya a nombre del Estado boliviano.

Lo que hace, bajo el argumento de que Maduro es presidente democrático, es demencial porque no toma en consideración que un presidente democrático, con tanta sangre en sus manos deja de serlo; ¿no se fue, acaso, por menos que Maduro, Sánchez de Lozada? ¿No reclamó Morales que el presidente electo y democrático deje la Presidencia porque se había inhabilitado o deslegitimado?

Entonces, ¿por qué ese mismo Morales que reclamó en Bolivia arenga con ese vergonzozo “dale duro, Maduro”, cuando él sabe que la democracia no es simplemente ganar elecciones, si no hay respeto por los derechos humanos, si los poderes del Estado no son independientes entre sí, pero, sobre todo, si asesinan la protesta a tiros, a palos, con gases lacrimógenos vencidos, envenenando a la gente y manteniendo paramilitares como fuerzas irregulares, bajo el argumento de que la gente votó por él y que es tiempo de una Asamblea Constituyente, a la que convoca irregularmente, alegando una legitimidad de votos en un Parlamento que ya perdió legitimidad en la calle?

Morales reclama porque cada vez hay más convocatorias e invocatorias desde diferentes lugares del mundo a Maduro en busca de paz y, hoy, ya es el único que lo hace; nadie más, ningún otro presidente lo sigue o secunda porque es demencial y, además, saben que eso es “quedar prendido” al genocida que está de salida.

¿Por qué Morales lo hace? No lo sé; sobre todo, no comprendo por qué nos involucra a los bolivianos, que solo pedimos que paren las muertes en Venezuela. Alguien debiera advertirle que nos está haciendo mucho mal.