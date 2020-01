Necaxa podría demandar al Tigre por Chuma

Un dolor de cabeza podría llegar a los dirigentes de The Strongest si no concretan en las próximas horas el pase de Alejandro Chumacero al club Necaxa del fútbol mexicano.

Alberto Romero encargado de hacer posible el fichaje de Chumacero al club mexicano afirmó al programa el Panamericano Deportivo que "de incumplir el pre contrato con el club azteca, The Strongest podría ser demandado a la FIFA".

"El club de Necaxa tenía un plan B si no se cerraba el pase de Chumacero. Había otro jugador que esperaba ser fichado por el club, esto se desechó, porque se llegó a un acuerdo con The Strongest, si no se concreta el pase el club mexicano podría llegar a una demanda ante la FIFA", manifestó Romero.

"Algunos clubes de México comienzan a ver al fútbol boliviano bastante informal, se cree que el jugador no obedece a los dirigentes o no se ponen de acuerdo en el mismo club, estos aspectos son muy delicados", lamentó.

Chumacero deberá presentarse a la prueba médica la siguiente semana. "Yo creo que ya estamos sobre la hora, no deberá pasar de hoy (miércoles) debemos tener una respuesta si o no, aprovecharé la llegada de dirigentes de The Strongest que están en Paraguay por el sorteo de la Copa Libertadores", explicó el delegado paraguayo.

Fuentes cercanas al club The Strongest explican que ya llegó la oferta de Europa que se esperaba y este sería la traba porque aún no se hizo oficial el pase de Chumacero.

"Tengo entendido que ya hay un pre contrato firmado, lo único que falta son detalles que deben ser subsanados", finalizó Romero.