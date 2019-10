Snapchat acaba con su política de fugacidad

Snapchat puso fin a uno de sus elementos más característicos: la fugacidad de sus publicaciones. Hasta ahora la red social obligaba a publicar en el instante las fotos o videos que tomabas y este material es borrado tras cumplirse 24 horas de salir a la luz.



La nueva función se llama "Memories" (memorias) y permite tomar una foto o un video, con el formato, filtros, stickers y letras que ofrece Snapchat, para guardarlas en la galería y publicarlas en otro momento.



La función empezará a usarse en el mes de agosto y llegará a todos los usuarios de manera paulatina.



El blog de tecnología CNET, en su edición en español, explica que el icono de "Memories" se ubicará en la parte inferior izquierda, junto al contador de duración de los snaps, para publicar directamente a la historia.



Todo lo que se envié a esta galería se guardará de forma automática en los servidores de Snapchat, y permitirá protegerlo con una contraseña. La opción "My Eyes Only" (solo mis ojos) permitirá poner una clave a esos snaps que queremos mantener privados.



Cada vez más popular



Snapchat superó en junio los 150 millones de usuarios, superando de esta manera a Twitter, que tiene 140 millones.



Según señala el blog de tecnología Gizmodo, si bien la interfaz no es tan intuitiva o sencilla de usar, los usuarios más jóvenes entendieron rápido cómo usar Snaptchat, cuyo color corporativo es el amarillo y lleva como logo un simpático fantasma.



Sin embargo, un reciente informe del diario The Wall Street Journal revela que el 14% de personas mayores de 35 años ya tienen Snapchat, una red social identificada usalmente con los llamados millennials (jóvenes que se hicieron adultos con el cambio de milenio).