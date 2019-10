Los que parquean mal se pueden ver en Facebook

Hace tres meses que al ingeniero comercial José María Paz (36) se le ocurrió crear la página El propio/a para parquear en Facebook para denunciar, mediante fotos o videos, a las personas que estacionan mal en espacios de parqueos públicos o privados. Hoy, diariamente se reciben unas 75 denuncias.



“Hace cinco años mi padre sufrió de una embolia, y aunque él ya falleció hace dos años, siempre nos quejábamos de que la gente no sabe respetar las rampas que hay en las aceras y se estacionan al lado”, cuenta Paz.



A partir de esta experiencia es que tuvo la idea de formar esta comunidad que hoy aglutina a más de 15.000 ciudadanos.

Los lugares que él los considera zonas rojas por las constantes denuncias son los centros comerciales, supermercados y el centro de la ciudad.



Paz informó de que recientemente se reunió con Alberto Moreira, director de Tráfico y Transporte, para informarle sobre el trabajo del grupo, que consiste en concienciar a la ciudadanía a respetar y querer al prójimo, parqueando el auto o utilizando bien los sitios para estacionar.



Entre las iniciativas que surgieron del grupo está colocar un adhesivo a los infractores, donde se puede leer la reseña: “¡Yo hago lo que me da la gana! porque nadie me importa, porque no tengo educación, porque soy flojo/a, porque no quiero mi ciudad. Buscá tu foto en El propio/a para parquear”.



Asimismo, desde mañana Tráfico y Transporte controlará que no haya vehículos parqueados en 165 cuadras dentro del primer anillo, incluidas las vías exclusivas del transporte público.

La multa para los infractores será de Bs 828, y además se retendrá la placa del motorizado/AZ