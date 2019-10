Muere después de jugar videojuegos por tres días

Un hombre de 32 años fue encontrado muerto en un café internet en Taiwán después de una maratón de tres días de juegos. Es la segunda muerte de la isla de Gamer este año, según informes policiales.



Un empleado lo encontró inmóvil y fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue declarado muerto por insuficiencia cardíaca. El hombre de apellido Hsieh, vivía en la segunda ciudad más grande de Taiwán, Kaohsiung, según un vocero de la policía.



La policía recién publicó los detalles del caso: no se sabe con exactitud cuánto tiempo estuvo muerto en el café internet.



Según el Taipei Times, el hombre era un "cliente" que jugaba a menudo durante días consecutivos. "Cuando se cansaba, dormía boca abajo sobre la mesa o dormitaba desplomado en su silla", dijo un funcionario. "Es por eso que no fueron conscientes de su condición al principio".



El jefe de la policía de la comisaría local dijo al diario que las bajas temperaturas y el cansancio extenuante de las horas de juego probablemente contribuyeron a un paro cardíaco en Hsieh.



"Más patrullajes se llevarán a cabo para recordar a los residentes sobre los peligros de estar sentado y jugar por tiempo prolongado", dijo Weng Chun-neng.



Se repite el caso



Taiwán no es ajeno a las muertes por sesiones maratónicas de juegos en línea.



La muerte de Hsieh se produjo después de que un hombre de 38 años fue encontrado muerto en un cibercafé en Taipei el 1 de enero, después de jugar videojuegos durante cinco días seguidos.



Y en 2012, el cadáver de un hombre que murió jugando juegos en línea pasó desapercibido durante 10 horas por parte de otros jugadores.