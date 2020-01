Valeria Landívar, cruceña que triunfa en el exterior

El querer es poder y Valeria Landívar lo sabe muy bien. Esta cruceña, que radica desde 2009 en Canadá, asumió que las crisis son oportunidades en la vida, prueba de ello es que en 2011 se convirtió en la novena persona más influyente en este país vecino de Estados Unidos y nombrada trabajadora autónoma del año.



Pero, exactamente... ¿a qué se dedica esta boliviana que triunfa en el exterior? Es experta en marketing digital y en gestión de redes sociales, embajadora de Hootsuite y partner certificada de Google. Además, se ha paseado por Europa, Latinoamérica y EEUU dando talleres y conferencias sobre lo que le apasiona: enseñar cómo alcanzar el éxito en la web, ya sea como empresa o de forma personal.



Sin embargo, detrás de este éxito ha librado grandes luchas, cuenta Valeria -que conversó con EL DEBER en su última visita a Santa Cruz, acción que repite por lo menos una vez al año.



Cuando hizo maletas y partió a un país extraño con su hija, entonces pequeña, y su esposo, dice que lo único que tenía claro era que no le sería nada fácil conseguir un trabajo relacionado con su profesión y equivocada no estaba, pues el primer problema fue el idioma: en Québec se habla francés y en el resto de Canadá, inglés.



Retos y plazos

Como el idioma era una necesidad, Valeria se dio tres meses de plazo para aprender francés y mejorar su inglés básico con el que había dejado Santa Cruz. Además de este reto no se quedó quieta, cuenta. Se dio modos para contactarse con las autoridades de Québec e hizo alianzas para dar clases de español.



A la par, tomó cursos ‘online’ en educación superior y marketing. Como hace un lustro atrás el tema de las redes sociales no estaba en boga, Valeria vio una oportunidad y se especializó en ello, por lo que los resultados empezaron a notarse dos años después, cuando un periódico publicó una lista de los 100 profesionales más influyentes en web de Québec, región con más de 8 millones de habitantes, y ella fue ubicada en el puesto 9.



Actualmente, es dueña de una empresa que brinda servicios de marketing. También forma parte del consejo de administración de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Québec y conferencista internacional.



Esta cruceña se ha propuesto también ser la portavoz del rostro positivo de Bolivia. “Cada vez que me presento en una conferencia o taller siempre comienzo diciendo: ‘Soy Valeria Landívar y soy de Bolivia’, y aprovecho para destacar las cosas buenas de nuestro país”