Ambulancia tardó 45 minutos en auxiliar a motociclista que falleció

Familiares del universitario Helmut Brown Molina, de 20 años, que el miércoles sufrió un trágico accidente en la avenida G77, coincidieron que Santa Cruz no tiene un servicio adecuado de emergencias.



El joven que fue arrollado por un tráiler luego de que se pinchara la llanta de su motocicleta, esperó en el lugar de los hechos durante 45 minutos para ser auxiliado, según informó el acompañante de Brown.



“Parece que no entraban las llamadas, no contestaban, no querían contestar. Pero inmediatamente después del accidente sé que empezaron a llamar. A mí me sorprende cómo la llamada entra al padre (de Brown) avisándole del accidente y las ambulancias no recibían señal, no prestaron el auxilio necesario ese rato”, manifestó un familiar a los medios de comunicación.



La hermana de Christian Limpias Balcázar (19), el joven que acompañaba a Brown, indicó a Red Uno que ambos jóvenes estuvieron, al menos, durante 45 minutos tirados en la avenida sin recibir atención médica.



Tanto Helmut como Limpias fueron trasladados al hospital Japonés, donde una hora después comunicaron sobre el fallecimiento de Brown, al parecer, por las lesiones en la cabeza debido a que el casco de seguridad voló por el impacto, mientras que su amigo sufrió heridas de menor consideración.



Conductor tiene arraigo

En tanto, en una audiencia cautelar y bajo fianza, fue puesto en libertad con medidas sustitutivas el conductor del tráiler que arrolló al universitario.



El chofer deberá cancelar una fianza de 15.000 bolivianos y presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días para firmar el libro de asistencia, además del arraigo que le impusieron.



Helmut fue enterrado por sus familiares y amigos la tarde de este jueves en el cementerio norte de la ciudad de Santa Cruz.