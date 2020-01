10 frases para recordar al autor de El Principito

Antoine Saint-Exupéry emprendió su último vuelo el 31 de julio de 1944, en una misión de reconocimiento, durante la Segunda Guerra Mundial. Al momento de su muerte, el francés ya había publicado cinco novelas y una de carácter infantil, que marcaría el imaginario de varias generaciones: El Principito (Le Petit Prince, en francés).



Su espíritu aventurero lo llevó a dejar su huella por el mundo y a recorrer las más amplias latitudes -como escritor, periodista o aviador- desde Moscú hasta la Argentina, donde además de trabajar para la aviación, escribió su primera novela y conoció a la que sería el amor de su vida, según reseña el portal Infobae.



Sus obras

El aviador (L"aviateur), en 1926; Correo del Sur (Courrier du Sud), en 1928; Vuelo nocturno (Vol de Nuit), en 1931; Tierra de hombres (Terre des Hommes), en 1939; y Piloto de guerra (Pilote de Guerre), en 1942, son las novelas que publicó Antoine de Saint-Exupéry en vida.



A continuación te presentamos diez de las frases más célebres de este destacado escritor francés



"He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos".



– "No se debe nunca escuchar a las flores. Sólo se las debe contemplar y oler. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no era capaz de alegrarme de ello".



– "Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante".



– "No era más que un zorro, semejante a 100.000 otros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único".



– "Por la noche mirarás las estrellas; mi estrella será para ti una cualquiera de ellas. Todas ellas serán tus amigas".



"Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, empezaré a ser feliz desde las tres".



– "Por supuesto que te haré daño. Por supuesto que me harás daño. Pero ésta es la condición misma de la existencia".



– "Uno se expone a llorar un poco si se ha dejado domesticar".



– "Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos".



– "Es una locura odiar a todas las rosas sólo porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños sólo porque uno de ellos no se cumplió".