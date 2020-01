Marchistas se cubren con 'basura' para protestar

"Para el Gobierno somos basura", bajo esa consigna las personas con discapacidad volvieron a tomar las calles de La Paz para marchar y exigir que el presidente Evo Morales los reciba. Exigen un bono mensual para atender sus necesidades.



Cumplen 64 días desde que llegaron a La Paz y 35 de una marcha desde Cochabamba, en un conflicto que surgió en Cochabamba a inicios de febrero. Más de 100 jornadas de protesta, el grupo, que ahora no supera los 50, permanece a una cuadra de plaza Murillo.



"Para Evo (Morales) y (Álvarto García) Linera somos basura", decía otra de las pancartas que los marchistas se colocaron en la espalda. No existe alguna respuesta oficial del Gobierno, tras la última postura que ratificó la inviabilidad del beneficio y los convocó a sumarse a acuerdos alcanzados con el otro sector, que no marchó.



Otra de las imágenes de la protesta: (Foto, APG Noticias),

El Defensor del Pueblo, David Tezanos reiteró que la propuesta es inviable, como dice el Gobierno. “Nosotros podemos promocionar DDHH, esa es nuestra labor, podemos apoyar en diferentes movilizaciones en alguna medida, pero en este caso lo que detectamos que los aspectos que hicieron que esta población vulnerable se haya encontrado en esta situación de emergencia es el incumplimiento a los acuerdos que antes llegaron con el Gobierno, que era inclusión laboral, dotación de medicinas, muletas, sillas de ruedas”, aseveró.



Le preguntaron específicamente si es que el Defensor ve inviable el bono. “Si es que no se puede los 500 bolivianos, se les dé algo por lo menos, si no es con esa cantidad, por lo menos con alguno para los de discapacidad grave y muy grave", agregó.