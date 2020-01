Exgerente de Bolivia TV niega corrupción y descalifica denuncia

El exgerente general de Bolivia TV (BTV), Gustavo Portocarrero, negó este martes su participación en los presuntos hechos de corrupción en el canal estatal y aseguró que todos los equipos que se compraron durante su gestión están en ese medio de comunicación, por lo que incluso consideró que la denuncia presentada por la ministra de Comunicación, Gisela López, es "jalada de los pelos".

"Cuando me fui en 2015 (de Bolivia TV) entraron varios gerentes, entre ellos Gisela López y se supone que ellos han debido verificar el funcionamiento o no de los (equipos adquiridos) y ahora el hecho de que a dos años (se presente la denuncia de presunta corrupción) me parece jalado de los pelos, pero bueno, algo deben estar buscando", dijo Portocarrero en una entrevista con ANF.

Puedes leer: Piden que caso Bolivia TV se amplíe a Paco y Dávila

López denunció ayer que se descubrió presuntos hechos de corrupción en cinco proyectos del canal estatal "Bolivia TV" sobre fortalecimiento institucional, mejora de los servicios televisivos, innovación tecnológica, extensión de la señal de ese medio, y la adquisición de equipos y unidades móviles en HD.

"Esos son proyectos de Prontis (Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social) y en base a esos proyectos se dieron ciertos recursos y eso viene del Ministerio de Comunicación. La ministra en esa época era Amanda Dávila y (fue quien) ha dispuesto en base a esos proyectos el desembolso del dinero", señaló el exgerente de BTV.

Aunque más adelante Portocarrero admitió que BTV fue la instancia que administró los recursos desembolsados, pero aseguró que el canal estatal no es una empresa completamente independiente porque cuenta con un directorio integrado por ese ministerio y la Gerencia del canal.

En ese sentido "nosotros presentamos un proyecto, ellos nos dieron los recursos y paralelamente se hicieron las contrataciones, hubo una entrega del proyecto formal al Ministerio con las debidas auditorias. (Es decir) una vez que yo me fui el 2015 esos proyectos entraron a la auditoria, así que yo no podría haberlos manipulado y luego entraron otros gerentes también. Que yo sepa, todos esos proyectos ya están auditados", remarcó.

Asimismo sostuvo que ningún equipo se encuentra en su casa y el dinero que se invirtió en las nuevas tecnologías de Canal 7 está dentro de ese medio de comunicación.

"Creo que (en la denuncia también) se habló de un proyecto multimedia que tiene relación con las nuevas tecnologías, el internet, poder ver televisión por celular, por computadora, etcétera (y todo eso) está ahí completo. (Entonces) la plata está dentro del canal, los equipos no están en mi casa, no me beneficiaron a mí, esos equipos están en el canal para el uso de las señales digitales que se implantaron cuando yo estaba ahí", manifestó.

López afirmó ayer que el daño económico que supuestamente se generó por los hechos de corrupción se establecerá en el proceso de investigación que se realizará en el Ministerio Público después de que la denuncia ya fue formalizada por su cartera de Estado.

"Pero el contexto es que son cinco proyectos susceptibles de hechos de corrupción y esos cinco proyectos suman 280,5 millones de bolivianos, sin embargo, eso no quiere decir que todos esos 280,5 millones están untados de corrupción", aclaró la autoridad.

López indicó que hay 10 personas implicadas en los hechos de presunta corrupción, entre ellas el exgerente General, Gustavo Portocarrero, el exgerente Técnico, Rubén Márquez, y la exgerente Administrativa y Financiera, Lilian Peñarrieta.

Portocarrero apuntó que se siente "bastante decepcionado" por la denuncia planteada en su contra, después de que trabajó siete años en BTV, cuatro como gerente general.