Gobierno rechaza intento de 'refinanciar' a partidos

El Gobierno rechaza la posibilidad de retomar el financiamiento a partidos políticos de cara a procesos electorales, iniciativa que es analizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Explicó que esos dineros ahora son destinados a la atención de las personas con discapacidad.



"Nosotros vamos a defender que el dinero de los partidos siga yendo a las personas con discapacidad, más bien hay que ampliar ese dinero y no entregárselos a los partidos políticos", detalló la segunda autoridad, a tiempo de recordar que fue el MAS quien rechazó que se sigan entregando esos dineros.



Según se conoce, el Órgano Electoral determinó diseñar en mesas de diálogo la ley de organizaciones políticas, cuyo aspecto principal es evaluar si es o no adecuado reanudar la entrega de fondos a partidos para sus campañas. Abren la posibilidad a un rango "mixto".



"Ustedes saben que nosotros como Gobierno hemos suspendido el financiamiento a los partidos políticos, el dinero que iba al MNR y al MAS, los hemos entregado a las personas con discapacidad, 40 millones por año", aseveró García Linera.



El primer mandatario Evo Morales instruyó en 2008 la suspensión del financiamiento a los partidos, tras el referendo de febrero pasado sobre la reforma constitucional, la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró la recomendación de analizar reponer esos montos,



"Nos sorprende, nos llama la atención porque fue decisión nuestra que el dinero vaya a los más necesitados. En la democracia verdadera no gana el dinero", acotó el vicepresidente, haciendo referencia a Samuel Doria Medina y sus derrotas electorales.