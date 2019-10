Los créditos de vivienda llegaron a 30.331 familias

El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, informó este jueves que la cartera total del Sistema Financiero se incrementó en $us 2.610 millones entre mayo de 2015 y mayo de 2016.



Pues según una nota oficial del Ministerio de Economía, desde la promulgación del Decreto Supremo 1842 (diciembre de 2013), que establece el Crédito de Vivienda de Interés Social, hasta mayo de este año, 30.331 familias han sido beneficiadas gracias a la Ley de Servicios Financieros.



Antes de esa ley se otorgaban aproximadamente $us 204 millones en créditos de vivienda anualmente (entre 2006 y 2013), mientras que a partir de la normativa se otorgaron aproximadamente $us 680 millones en créditos de vivienda de interés social cada año.



La autoridad también destacó que, de mayo de 2015 a mayo de 2016, el sistema financiero nacional otorgó $us 663 millones en créditos de Vivienda de Interés Social.



El 49,6% de estos recursos se destinó para la compra de una casa, 18,5% a la construcción, el 18,5% a la adquisición de un departamento, el 8,2% para remodelación o ampliación de viviendas y el 5,2% para compra de terreno.



Santa Cruz es el departamento que mayor crédito ha obtenido, desde el punto de vista de operaciones, con 8.774 operaciones que corresponden al 34,8% del total de créditos que se han otorgado para Vivienda de Interés Social. En segundo lugar se encuentra La Paz con 4.905 operaciones (19,4%) y en tercer lugar Cochabamba con 4.704 operaciones realizadas que representan el 18,6%.