El hijo de los Kirchner es posible candidato

La idea de que Máximo Kirchner, hijo de los dos últimos presidentes de Argentina, sea candidato en las elecciones de octubre avanzó en los últimos días con declaraciones de altos funcionarios a favor del líder de la agrupación juvenil "La Cámpora".



"No quedan dudas de que está habilitado y de que tiene la estatura para poder serlo", sostuvo Aníbal Fernández, el jefe de Gabinete de la mandataria Cristina Kirchner al ser consultado sobre una eventual postulación de su hijo, probablemente para ocupar una banca en el Congreso.



En tanto, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, precandidato a presidente para las elecciones primarias de agosto por el gubernamental Frente para la Victoria (FpV), fue más lejos y precisó la candidatura que podría disputar el mayor de los dos hijos de la presidenta, de 38 años.



"Por supuesto que lo veo a Máximo diputado. A mí me encantaría que Máximo Kirchner me acompañe en la lista", sostuvo Randazzo, quien enarbola un efectivo resultado de gestión con la renovación de la obsoleta flota ferroviaria que demandó una importante inversión el Estado nacional.



La incógnita se develará el sábado próximo, cuando venza el plazo para la presentación de las listas para las elecciones primarias nacionales del 9 de agosto.



El hijo de la jefa de Estado y el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) prefiere el perfil bajo mientras lidera La Cámpora, un movimiento de jóvenes peronistas de izquierda que en los últimos años tuvo un significativo crecimiento y ganó influencia en el gobierno.



La idea de su candidatura cobró impulso luego de conocerse un sondeo de la consultora Ibarómetro, con amplia difusión en la prensa más cercana al Gobierno en los últimos días, que sostiene que Máximo Kirchner tiene un "piso de 26% en la provincia de Buenos Aires".