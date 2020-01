Evo seguro de ganar en La Haya, pide diálogo a Chile

El presidente Evo Morales dice estar "segurísimo" de la victoria de Bolivia frente a Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y pide a la administración de su par, Michelle Bachelet, iniciar un diálogo para que se resuelva el diferendo marítimo.



"Que mejor este encuentro de los dos agentes sea el inicio del diálogo, que pasa si La Haya, estoy casi seguro, segurísimo, falla a favor de Bolivia, en qué va a quedar Chile, en vez que de que pierda, como con Perú, mejor acordemos antes, solucionemos este problema", aseveró la autoridad en conferencia de prensa.



El primer mandatario sostuvo que "felizmente hay un acuerdo entre los agentes de Bolivia y Chile" para que exista una segunda ronda de alegatos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), coincidencia que se expuso en la víspera ante la presidencia de ese tribunal.



Advirtió la existencia de intereses pro-chilenos en la clase política y en algunos medios de comunicación. "Históricamente no han faltado prochilenos, por eso no se hizo nada, la historia cuenta que excamncilleres y políticos recibieron beneficios económicos de Chile", rememoró las autoridad.



Planteó a Chile que "empecemos el diálogo de manera concertada, con plazos definidos, qué mejor con garantes, antes del fallo de La Haya, ese es el gran deseo que tengo", antes que salga el veredicto de la Corte Internacional.



Sostuvo que en Chile toda la clase política es de "derecha" y resto importancia al video que la Cancillería del vecino país lanzó como parte de su defensa. "Siento que en el tema del mar vamos bien, de acá a 10 días vamos a festejar el primer triunfo de los bolivianos, que La Haya nos dio la razón en el tema de competencia", adelantó.



Finalmente informó que "la invitación para que (Michelle Bachelet) visite el Silala se ha oficializado" y anunció que "vamos a invitar a organizaciones internacionales, a la ONU, no sé si corresponde invitar a la misma Corte Internacional de Justicia".