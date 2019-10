Friendship Fest, alegría a pesar del descontento

La pasión puesta en cada uno de los versos, el público coreando de principio a fin y a todo pulmón cada una de las canciones del nueva estrella del reguetón:?Arcángel, La maravilla, que en un espectáculo de poco más de 20 minutos, con pirotecnia incluida, hizo vibrar el estadio Real Santa Cruz, en el marco del Friendship Fest.



El público, que llegó al lugar desde las primeras horas de la tarde, pudo disfrutar de seis bandas: On Ryo, Mh4, Joseca y Cris, que fueron los teloneros del estadounidense Austin Santos, más conocido como Arcángel, que tras su presentación dio paso a Sociedad Secreta y a los uruguayos de Vi-Em, para cerrar con Mademanes.



Canciones como Contigo quiero amores y Tu cuerpo me hace bien fueron las más bailadas por los fans, que después de la corta actuación fueron dejando el recinto sin terminar de ver a las demás agrupaciones.



Disconformidad

Un masivo abucheo puso en evidencia el descontento de la gente, cuando el sonido falló por varios minutos. Los fanáticos lamentaron la duración del concierto, pues con menos de media hora de presentación, La maravilla dejó a sus seguidores con ganas de más.



Tampoco resultó coherente que Arcángel, el plato fuerte de la velada, se hubiera presentado en medio de las demás bandas y no al final, como es habitual. Incluso él mismo lamentó la mala organización. “Quiero que sepan que, a pesar de todo, se nos ha hecho súper difícil, pero estamos aquí, con las disculpas. Nos han quedado mal en un montón de cosas, dejaron a mi equipo de trabajo como 10 horas en el aeropuerto, pero como quiera estamos aquí. Las transportación nos falló, pero no importa, porque llegamos y estamos aquí, han hecho con nosotros lo que les ha salido del culo, ¡pero no importa, estamos aquí!”, afirmó el reguetonero cuando inició su corta presentación. Y aunque se fue descontento con la organización, dejó un mensaje para sus fieles seguidores: “No está de más decir gracias por tanto cariño. ¡Que viva Santa Cruz!”