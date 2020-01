En Berlín convierten un museo en búnker

Berlín amplía su oferta cultural con la apertura el sábado de un nuevo museo en el que su fundador, el historiador de arte experto en Asia Désiré Feuerle, abre al público su colección privada en un marco muy singular, un antiguo búnker de telecomunicaciones de tiempos de la II Guerra Mundial.



"The Feuerle Collection" presenta arte antiguo del sudeste

asiático y piezas de mobiliario imperial chino, que se yuxtaponen

con los trabajos de artistas contemporáneos como Cristina Iglesias,

Anish Kapoor y Zeng Fenzhi, entre otros.



"Es mi colección, lo que he creado aquí es mi visión personal

(del arte). Pensé que era muy importante hacer algo diferente",

explicó Feuerle en conversación con Efe.



El recorrido comienza en "The Sound Room", un espacio

completamente a oscuras en la que el visitante es invitado a

escuchar durante tres minutos y veinte segundos los tonos

minimalistas y los silencios creados por John Cage, para adentrarse

"en un mundo completamente diferente".



"Para mí realmente es muy importante que la gente viva una

experiencia, entre en otro mundo", subrayó el coleccionista.

Los 6.480 metros cuadrados de museo incluyen, además de dos salas

de exposiciones y "The Sound Room", un espacio en la planta baja

-"The Lake Room"- que alberga en unos 2.400 metros cuadrados un

lago, parte de la exposición que suministra además energía

sostenible para la calefacción.



El año que viene está previsto que abra también "The Incense

Room", un espacio "muy minimalista" para recrear la ceremonia del

incienso, una disciplina espiritual tradicional de China para

observar cuerpo y mente.



Feuerle reconoció que "no fue fácil" reconvertir un búnker de

telecomunicaciones en un museo, responsabilidad que recayó en el

arquitecto británico John Pawson.



"Tiene el ambiente perfecto", aseguró el coleccionista, quien

explicó que el control de la temperatura fue uno de los importantes

problemas que tuvieron que resolver.



El edificio es bello, según el coleccionista, y "una escultura en

sí misma en la que adentrarse", formando lo que denomina

"Gesamtwerk", una obra integral.