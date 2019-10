Sospechan que mujer mató a un jubilado

Yandira V. está en la mira de la Policía.?Hace una semana llegó a la casa de Guillermo Andrade Fernández (84) y pidió la llave de la casa de este jubilado, diciendo que era su asesora y que quería verificar si todo estaba en orden. Lucía y Francisco, vecinos de Andrade y portadores de la llave, no le creyeron, por lo que no le entregaron la llave.



Cinco días después -el jueves 17 a las 20:30- ambos vieron que la puerta de la vivienda estaba abierta. Asustados, entraron y se toparon con lo peor: el cuerpo de Andrade maniatado, sin vida y con signos de violencia. Según el forense, el hombre murió asfixiado.

El hecho sucedió en el barrio 30 de Agosto, zona del Plan Tres Mil, a dos cuadras del coliseo Las Orquídeas y a cinco del puesto policial de la zona.



Uno de los vecinos, que fue el último en ver al jubilado con vida, aseguró que antes del deceso Andrade volvía de almorzar con Yandira del brazo y minutos después de ingresar en la casa, tres hombres que vestían como trabajadores de una cooperativa de agua bajaron de un vehículo e ingresaron en la vivienda; sin embargo, aseguran que no vieron nada más. Contaron que la mujer vestía blusa roja, pantalón negro, tiene el pelo corto y un lunar notorio en el ojo derecho.



En la casa de Andrade, los vecinos encontraron papeles de envíos que presuntamente hacía el jubilado a Yandira desde Argentina y echaron de menos el televisor plasma, seis garrafas, los papeles originales de la casa, una maleta y otros objetos.



Ayer, siete vecinos junto con?Rosa (75), sobrina de Andrade, velaban el cuerpo colocado en un cajón donado por la CRE. Sus dos hijos llegarán de Argentina para darle el último adiós