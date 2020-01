Siete momentazos de los Billboard 2017

Fantástica. Así fue la más reciente versión de los Billboard Music Awards en el T-Mobile Arena de ‘la ciudad del pecado’. Millones la siguieron a través de la pantalla y pronto salieron los memes en Twitter, pero hubo siete instantes que marcaron la entrega y que perdurarán por siempre en la historia.

Momento 1

Drake, siempre Drake. El rapero canadiense, de 30 años, se alzó en 13 de 22 nominaciones e hizo un nuevo récord dejando atrás a Adele, que ganó en 12 (2012). Así, dejó en carrera a Adele, Beyoncé, Justin Bieber, The Chainsmokers, Ariana Grande, Shawn Mendes, The Weeknd, Twenty one pilots y a la misma Rihanna. También ofreció una linda performance en las afueras del teatro con una sincronización admirable entre los fuegos artificiales, los juegos de cámara y las notas de Gyalchester.

Momento 2

Celine Dion sigue reinando. La mujer (49) ya superó la pérdida de su esposo y se mostró elegantísima con un traje blanco sobre el escenario. Rodeada por unas tiras brillantes, la canadiense fue soltando una a una las notas de My heart will go on, el tema oficial de Titanic, y así se conmemoró los 20 años del estreno de este filme de J. Cameron. Estremeció a todos y muchos expertos siguen afirmando que es la mejor composición, hasta el momento, para una película.

Momento 3

Miley Cyrus ya no es más la chica rebelde. Con un sombrero de vaquera y un atuendo ‘normal’, la ex-Disney entonó su nuevo sencillo Malibú y hasta lloró ante las luces. Ya manifestó que se arrepiente de toda esa imagen que proyectó antes, en la que los excesos y el escándalo la acompañaron constantemente.



Momento 4

A sus 71 años, Cher sigue siendo la diva. Apareció dos veces en el escenario para cantar primero Believe y después If I could turn back time, y no defraudó. Usó el atuendo de los 80 con un sexy ‘outfit’ lleno de brillos y para el segundo cuadro con una malla negra de transparencias y una chamarra de cuero roquera.

Después de estar alejada por 15 años de los Billboard, la artista fue premiada como ícono de la industria y así sumó uno más a los que ya posee, como el Óscar, el Grammy, el Globo de Oro, el Emmy y la Palma de Cannes.

Momento 5

Nicky Minaj... ¡como nunca! La siempre sensual y polémica cantante hizo una apertura bastante acalorada, que duró nueve minutos, y no paró de provocar al público. Cantó No fraud con Lil Wayne y se sumaron Jason Derulo y David Guetta.

Momento 6

John Legend interpretó su canción Surefire e hizo delirar a todos. El también ganador del Óscar compartió su piano con el dúo de country Florida Georgia Line, compuesto por Tyler Hubbard y Brian Kelley.

Momento 7

BTS ganó la pulseada. Fue la gran sorpresa. El grupo surcoreano de hip hop se coronó como mejor artista en las redes sociales y así tumbó a Justin Bieber, Selena Gómez, Ariana Grande y Shawn Mendes, que también estaban convocados.

¿Cómo se pintó lo demás?

El domingo Beyoncé celebró su baby shower y ante su avanzado embarazo no estuvo presente; igual se llevó cinco trofeos, seguida de Twenty one pilots (4) y The Chainsmokers (3).

Dan Reynolds, líder de Imagine Dragons, ofreció un tributo al extinto Chris Cornell. Después Bruno Mars interpretó Versace on the floor desde Ámsterdam (Países Bajos), pero se desinfló lentamente.

Al final, el hijo del rey del pop, Prince Michael Jackson I le dio el premio a mejor artista del año a Drake, que no ocultó su sonrisa de ganador y dijo que, quizás, en un futuro Adele le arrebate el récord. La gala, de tres horas, fue conducida por Ludacris y Vanessa Hudgens.