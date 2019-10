A la Policía no le consta la desaparición de brasileño

El coronel Sabino Guzmán dijo este miércoles que aparentemente existe una denuncia de desaparición del brasileño José Antonio Da Silva en Santa Cruz, hecho ocurrido tras el hallazgo de una camioneta quemada en Minero el 6 de noviembre.



La familia del supuesto desaparecido indicó que ya pagaron 600.000 dólares luego de que un desconocido los llamó y amenazó con quitarle la vida si no pagaban el dinero.



"Nosotros estamos tomando las declaraciones informativas, pero físicamente nadie ha visto ese monto que, supuestamente, se ha pagado. Nadie ha visto ese monto. No podemos afirmar nada mientras no haya (pruebas)", explicó en contacto con los medios, según la Red Uno.



Guzmán dijo que desplegó personal de la Policía hasta Trinidad para investigar el caso.