Acusan a Pokémon de violar datos personales

El eurodiputado belga Marc Tarabella, sostuvo hoy que el popular videojuego "Pokémon Go" viola el Derecho comunitario de protección de datos personales, por lo que pedirá una investigación a la Comisión Europea (CE) y un sistema europeo de alerta para hacer frente a este tipo de problemas.



En un comunicado publicado en su página de la red social Facebook, el eurodiputado socialdemócrata señala que "a través de Pokémon Go, la empresa Niantic Labs viola el Derecho europeo sobre la protección de datos personales".



Tarabella, que ya pidió a principios de mes a la Comisión Europea (CE) que abra una investigación contra la aplicación de citas Tinder por la misma razón, sostiene que "las condiciones de uso de la aplicación Pokémon Go "están plagadas de cláusulas que parecen ser abusivos, y que crean un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones, en detrimento del jugador".



"Pedimos por ende una investigación europea", dice el eurodiputado belga.



Además, añade, "visto el número de aplicaciones para móviles, pero también de páginas de internet que violan la vida privada de los consumidores e infringen la legislación comunitaria, sería útil dotarse de un sistema de alerta europeo, que permitiría a las autoridades nacionales unir sus esfuerzos para perseguir a las empresas que se burlan de los derechos de los ciudadanos".



En opinión del eurodiputado socialdemócrata encargado de la Protección de los Consumidores, esa plataforma permitiría además a los ciudadanos conocer "qué derecho abandona cuando instala alguna aplicación" en su móvil.



El político presentará su petición esta semana ante la Comisión Europea, escribió en Facebook.



Tarabella afirma que, entre otras cosas, para jugar a Pokémon Go el jugador debe aceptar las condiciones, que se explican en más de 100.000 palabras en un teléfono móvil que pocos consumidores se leen completamente y que incitan a "cliquear ciegamente" en el botón de aceptar.



Otro elemento que critica el eurodiputado belga es que Niantic recoge la dirección de correo electrónico del usuario de Google, la de la cuenta de Facebook y aquella que se deja en el club de entrenadores de Pokémon, así como los parámetros de privacidad que se hayan definido para estos sitios.



Igualmente apunta el político a las cookies que se colocan en el aparato móvil para realizar un seguimiento de la navegación, pero, según Tarabella, no se menciona nada de su vida útil y su desinstalación impide que funcione el juego, recalca.



Estos marcadores permiten a la empresa seguir igualmente qué páginas de internet visitan los cazadores, añade.

Tarabella señala que Niantic se reserva el derecho de recuperar la posición del jugador, su dirección IP y la última página web abierta por el consumidor.



"Todo ello por supuesto sin el consentimiento real del usuario", denuncia el eurodiputado, quien afirma que la aplicación se basa por ello en un "amplio acceso a los datos personales, mucho más allá de las necesidades que requieren su funcionamiento e impone numerosos cláusulas considerados abusivos", concluye.