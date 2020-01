Los Siete Magníficos desembarcan en los cines

El "remake" del clásico wéstern "The Magnificent Seven" y la cinta animada "Storks" desembarcan en los cines de Estados Unidos en una semana en la que también se estrenarán los filmes "Queen of Katwe" y "The Dressmaker".



Antoine Fuqua, autor de "Training Day" (2001) y "The Equalizer" (2014), dirige en "The Magnificent Seven" a un elenco liderado por Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D"Onofrio, Byung-Hun Lee, Martin Sensmeier y el mexicano Manuel García Rulfo.



Basada en la cinta homónima (1960) de John Sturges, que a su vez adaptó la trama de "Shichinin No Samurai" (1954) del japonés Akira Kurosawa, este nuevo filme se centra en un grupo de forajidos y cazarrecompensas que deciden unir sus fuerzas para liberar a un pueblo de los abusos de un tirano (Peter Sarsgaard).



Por su parte, la comedia de animación "Storks", que cuenta entre sus voces con Jennifer Aniston, Ty Burrell y Andy Samberg, retoma la historia de que son las cigüeñas las que se encargan de entregar a los recién nacidos, aunque lo hace con un novedoso giro: tras dejar el negocio de los bebés, ahora las aves han levantado una enorme compañía de paquetería.



En esa empresa trabajan la cigüeña Junior, un ambicioso empleado, y la joven Tulip, la única humana de la planta, y juntos deberán afrontar una gran aventura cuando la Fábrica de los Bebés se activa por error.

La keniana nacida en México Lupita Nyong"o protagoniza "Queen of Katwe", una cinta que dirige Mira Nair ("Monsoon Wedding", 2001) y que también presenta al actor David Oyelowo.



La película narra la historia de una joven de Uganda que alcanza un fabuloso éxito jugando al ajedrez.

Por último, Kate Winslet encabeza "The Dressmaker", película dirigida por Jocelyn Moorhouse y con Liam Hemsworth y Hugo Weaving en su reparto.



En "The Dressmaker", Winslet interpreta a Tilly Dunnage, una modista que en la década de los años cincuenta vuelve a su lugar de nacimiento, Dungatar, una pequeña localidad australiana, tras vivir en París